Veelzijdige kunstenaar Jan Rot overleden

Jan Rot is vrijdagochtend in Rotterdam overleden. Dat heeft de familie van de zanger bekendgemaakt.

In augustus vorig jaar maakte Rot bekend dat hij uitgezaaide kanker had. In oktober maakte de veelzijdige muzikant nog grote indruk met een wonderschone uitvoering van 'Hallelujah' bij Matthijs gaat Door.

De schrijver en componist werd alom geprezen vanwege zijn virtuoze hertalingen van bekende liedteksten naar het Nederlands. Hij begon zijn carrière eind jaren zeventig. Aanvankelijk zong hij in het Engels, maar in 1990 maakte hij de overstap naar het Nederlands.

Behalve muzikant was Rot ook columnist en romanschrijver. Ook stelde hij in samenwerking met onder meer Hein de Kort een stripbundel samen. In zijn shows combineerde hij muziek met cabaret. Rot had nog een afscheidstournee gepland staan, maar maakte eerder deze maand bekend dat hij al zijn voorstellingen moest annuleren. "Ik ben nog niet weg hier, maar zeg het alvast: Het was een prachtig leven", schreef hij op Facebook.