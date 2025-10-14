Jan Pronk: links is te weinig bezig met het mondiale zuiden Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 415 keer bekeken • bewaren

In navolging van (extreem)rechtse partijen zijn nu ook de linkse partijen in Europa bijna uitsluitend met zichzelf en het eigen land bezig. Dat constateert oud-minister Jan Pronk, die recent een boek schreef over de hoorn van Afrika. In het westen wordt er weggekeken van de ellende in door oorlog en honger geteisterde gebieden, vertelt hij in een interview met NRC.

“Recent symbool voor dat wegkijken is de omsingeling en uithongering sinds meer dan vijfhonderd dagen van de middelgrote stad Al Fashar in Soedan, met dreigende etnische zuivering. Dit drama leidt nauwelijks tot internationale verontwaardiging, terwijl in Pronks tijd grote hulpoperaties op gang kwamen.”

Linkse partijen, van oudsher begaan met het lot van de mensen in het mondiale zuiden, laten het afweten. “Helaas is links Europa heel erg met zichzelf bezig”, zegt Pronk. Linkse partijen zijn volgens de gewezen minister van Ontwikkelingssamenwerking vooral bezig een dam op te werpen tegen de opmars van antidemocratisch en fascistisch rechts. Daardoor komt het mondiale zuiden er bekaaid vanaf.