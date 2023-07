Jan Pronk leidt huiskameroffensief voor linksere PvdA

28 mrt. 2014 - 23:31

In alle drie de middenpartijen, CDA, VVD en PvdA zie je een verschijnsel dat de partijen aan de flanken niet of nauwelijks kennen: een interne linker- en rechtervleugel. Bij het CDA kon je die deling even zien op het beruchte congres, waar Hirsch Ballin zijn emotionele oproep tegen regeren met de PVV deed. Bij de VVD zag je er even iets van toen het nieuwe kabinet direct aan de ziektekosten begon te morrelen. Maar de PvdA heeft er chronisch last van en loopt er zoals bekend als enige ook royaal mee te koop. Hoewel ik het zelf als lid van de PvdA niet ervaar als last, die interne vleugels, maar juist als pré: ik moet er niet aan denken lid te zijn van een partij waar iedereen het altijd godsgruwelijk met elkaar eens is en de partij zelf de standpunten in beton heeft afgezonken. Maar dat terzijde. Toen de VVD en de PvdA samen een kabinet vormden, heeft de PvdA wijselijk niet al te linkse partijleden naar voren geschoven voor kabinetsposten. Dat bracht direct twee risico's met zich mee: dat de PvdA voor de buitenwacht een rechtser gezicht kreeg dan men de partij toedichtte; en dat de linkse binnenwacht ongerust werd dat ze binnen de PvdA niet meer gehoord zouden worden. Beide risico's zijn realiteit geworden. De vraag is nu hoe dat toch zover is gekomen, terwijl deze risico's van meet af aan onderkend werden. Ik zie drie oorzaken. De eerste is de positie die Samsom (en met hem Spekman) van meet af aan innam. Zij presenteerden zich meer en meer als woordvoerder en handelsreiziger van het kabinet. Ik schreef hier al een paar keer eerder: het feit dat mensen dit kabinet betitelen als het kabinet Rutte-Samsom spreekt boekdelen. Door deze positie ook tijdens de campagne in te nemen werd het alleen maar erger. Intern is door de lokale afdelingen herhaaldelijk gevraagd deze koers te verlaten. Ze hadden er voornamelijk last van. De tweede oorzaak ligt in het verlengde van de eerste. Door de positie die Samsom innam, verzuimde hij inhoud te geven aan zijn belangrijke rol van fractievoorzitter: kritisch en onafhankelijk volgen van het kabinet en vooral: spreekbuis zijn van de - voltallige - eigen achterban. Het leek wel of Samsom het begrip dualisme niet kende of niet wilde kennen. Het gevolg was dat er onrust ontstond binnen de partij, maar ook binnen zijn eigen fractie. Een goed voorbeeld was de geconstrueerde manier waarop Samsom omging met de interne boosheid over de strafbaarstelling van illegaliteit. Terwijl ik niet de enige ben die vermoedt dat daar bij de VVD nog best wat te halen viel. De manier waarop het regeerakkoord tot stand was gekomen, door onderwerpen uit te ruilen, hielp daar ook al niet aan mee. De derde oorzaak ligt buiten de PvdA. In de verwachtingen die de mensen in het algemeen hebben van de PvdA. Het CDA is (althans in zijn naam) een confessionele partij. De VVD is een liberale partij. De verwachtingen die mensen van het CDA en de VVD hebben, zijn helderder en duidelijker begrensd dan de verwachtingen die mensen van de PvdA hebben. Je hebt er iets mee, met het CDA of de VVD, of je hebt er niets mee. In zekere zin kun je stellen dat de PvdA beginselen vertegenwoordigt die als het ware van iedereen zijn en niet van een begrensde groep. De lange geschiedenis van de partij als het gaat om emancipatie en gelijkstelling speelt daarbij ook een rol. Dat verklaart ook de grote beroering op fora of op straat, als het over de PvdA gaat: ook niet-PvdA'ers voelen zich teleurgesteld en genept als ze vinden dat de PvdA niet aan hun verwachtingen meer voldoet. Of, ander voorbeeld: dat verklaart ook de schok van hoop die door de samenleving ging toen Job Cohen in 2010 aankondigde het partijleiderschap over te nemen van Wouter Bos. Ik heb me toen echt verbaasd dat zovele mensen om me heen de hoop uitspraken dat dit zou leiden tot een sterke PvdA, waar ze dan ook weer op zouden stemmen. Mensen herkenden zich duidelijk in de waarden waar Cohen voor stond en er klonk een diepgevoeld verlangen in hun stem naar herstel van die waarden. Die waarden belichaamt de PvdA nog steeds. Ik voeg me als lid van de PvdA dus niet in het koor van mensen die vinden dat de PvdA zich moet herbronnen, of dat de grondbeginselen van de PvdA passé zijn. Er zou al veel gewonnen zijn als Samsom per direct ophield te proberen het kabinet uit de wind te houden en zijn fractie meer ruimte en gezicht gaf. En als Spekman ophield te proberen de rijen gesloten te houden en met name het linkse deel van zijn leden meer ruimte en gezicht gaf. En ondersteunde. Er zou ook al veel gewonnen zijn als de PvdA zich hield aan het eigen motto: het eerlijke verhaal vertellen. Dat verhaal is niet dat burgers "in hun kracht gezet moeten worden", of meer van dat retorisch geleuter. Laat de VVD het patent op dergelijke kreten maar houden. Het eerlijke verhaal is dat de PvdA samen met de niet het meest voor de hand liggende partner en met steun van wisselende coalities bezig is aan ingrijpende maar onvermijdelijke hervormingen. Juist de combinatie van de twee uitersten VVD en PvdA kan daarbij zorgen voor balans, ik schreef daar hier al eerder over. En wat de PvdA daarbij moet uitstralen is dat de PvdA-fractie in dat hervormingsproces de bewaker zal zijn van de gevolgen voor (groepen) mensen. Staatssecretaris Van Rijn heeft al een aantal keren laten zien, bereid en in staat te zijn bij te sturen en te temporiseren. Die ruimte heeft hij. Lokaal hebben wij al gezien dat de zorg daadwerkelijk kan verbeteren, en zijn er wel degelijk mogelijkheden in beeld om te besparen zonder verlies aan kwaliteit en zonder dat mensen buiten de boot vallen. Maar beter was als eerst de hervormingen werden doorgevoerd en dan de bezuinigingen. Als ik in de groep van Pronk zou zitten, zou dit mijn inbreng zijn. Maar liever doe ik dat binnen de partij. Of hier, op internet, waar trouwens enige nuance in de discussie geen kwaad kan. Want die riedel dat de PvdA niet deugt, en PvdA'ers dus ook niet, die weten we nu wel.

3 Reacties