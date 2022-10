Jan Peter Balkenende is benoemd tot minister van de Staat

Oud-premier Jan Peter Balkenende (CDA) is door het kabinet benoemd tot minister van de Staat, een eretitel die zelden wordt gegeven.

Balkenende was de minister-president van Nederland tussen 2002 en 2010 en gaf leiding aan vier kabinetten. Sindsdien is hij hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt hij voor accountancy- en adviesbureau EY.