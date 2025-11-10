Jammerende ex-president Sarkozy na drie weekjes cel alweer naar huis om hoger beroep af te wachten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 157 keer bekeken • bewaren

Privilege is een Frans woord. De wegens corruptie veroordeelde Franse ex-president Sarkozy die een gevangenisstraf van 5 jaar kreeg opgelegd mag na drie weekjes cel alweer naar huis. Dat heeft het hof in Parijs besloten. Sarkozy mag thuis de behandeling van zijn hoger beroep afwachten. Het verzoek tot vrijlating werd gesteund door het Openbaar Ministerie. Eerder had een andere rechtbank juist geoordeeld dat de misdaden van Sarkozy dusdanig ernstig zijn dat hij opgesloten moest worden. Sarkozy heeft illegaal geld aangenomen van de Libische dictator Khadaffi om zijn verkiezingscampagne te financieren. Zoals veel misdadigers houdt hij vol onschuldig te zijn.

De voorlopige vrijlating is wel aan voorwaarden gebonden. Hij mag bijvoorbeeld geen contact hebben met mensen die betrokken zijn bij de zaak. Ook mag hij niet naar het buitenland.

Sarkozy smeekte de rechter hem vrij te laten. Het verblijf in de gevangenis omschrijft hij als “de hel”, niet alleen voor hemzelf maar ook zijn medegevangenen. De zeer rechtse politicus pleitte in het verleden juist voor een keiharde aanpak van verdachten en criminelen. Zijn hardvochtige houding als minister leidde begin de eeuw tot grootschalige rellen in heel Frankrijk die wekenlang aanhielden. De door velen gehate Sarkozy werd in de gevangenis bewaakt door twee beveiligers, om te voorkomen dat hem iets aangedaan zou worden. Hij at naar verluidt slechts bakjes yoghurt omdat hij vreesde dat er in zijn eten gespuugd zou worden.

Sarkozy is in andere zaken al twee keer eerder veroordeeld wegens corruptie maar ontsnapte tot nu toe aan verblijf in de cel. Hij is de eerste regeringsleider van een EU-lidstaat die in de gevangenis belandde.