Jammer dat niet miljoenen Israëlische vlaggetjes boven Iran zijn uitgeworpen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 146 keer bekeken • bewaren

Israël heeft allemaal kleine drones boven Iran laten vliegen, bijvoorbeeld in de buurt van de kernreactoren buiten Isfahan. Er schijnt geen schade te zijn. Het was om te laten zien waartoe het in staat is, mocht het menens worden.

Dit is een typisch voorbeeld van goed gejat was beter geweest dan slecht verzonnen. Israël heeft met de actie in de nacht van donderdag op vrijdag een kans gemist. Het had zich kunnen spiegelen aan Gabriele d'Annunzio, begenadigd schrijver, voorman van het futurisme, dandy, rokkenjager van formaat, vurig nationalist, avonturier en ondanks al zijn feilen een mafketel van het soort waar je tóch niet helemaal boos op wordt. Uit een roman van hem heb ik geleerd dat je kunt vaststellen of een man en een vrouw een geheime relatie met elkaar onderhouden aan de manier waarop zij bij ontvangsten naast elkaar staan. Maar dat is een ander verhaal.

De futuristen zagen schoonheid in techniek en vooruitgang. Ze waren dol op snelle auto's. Het was dan ook geen wonder dat d'Annunzio zich meteen bij de luchtmacht meldde, toen Italië zich in de Eerste Wereldoorlog aan de kant van de geallieerden schaarde. Ondanks zijn ene blinde oog. Daar had toen ter tijd niemand problemen mee.

Op 9 augustus 1918 maakte d'Annunzio met zijn squadron een vlucht naar Wenen waar ze 300.000 Italiaanse vlaggetjes naar beneden lieten dwarrelen. Er stond een tekst op in het Italiaans, zodat bleek dat hij toch niet helemaal goed had nagedacht over het effect op de Duitstalige bevolking. Het was niet de eerste stunt van die orde maar wel de allergrootste. En het behoorde tot de hoogtepunten van d'Annunzio's leven.

Hieraan had men zich in Tel Aviv kunnen spiegelen. Je stuurt met die drones gewoon miljoenen Israëlische vlaggetjes mee, die boven de grote bevolkingscentra van Iran worden uitgestort. Weersta de verleiding er teksten op te drukken. Dat doet alleen maar afbreuk aan het resultaat.

De ayatollah's staan goed voor paal als de straten vol liggen met Israëlische vlaggetjes. Dat zou geweldig zijn. Vooral omdat de stadsreiniging en de politie ze op zeker fanatiek gaan opruimen. Dat levert prachtige beelden op voor de sociale media.

En dan stort Iran bijvoorbeeld boven Israël acht miljoen pamfletjes uit met hun eigen vlag of een mooie kalligrafie met de naam van Allah.

Naschrift: het karakter van d'Annunzio komt goed tot uiting in dit artikel uit Historiek. Dat gaat over de republiek, die hij in Fiume, het huidige Rijeka in Kroatië, uitriep. De tekst op de italiaanse vlaggetjes die d'Annunzio boven Wenen uitwierp is typerend voor zijn toon en stijl.

"Weners! Leer de Italianen kennen. Wij vliegen boven Wenen. We zouden de bommen bij tonnen kunnen laten vallen. We brengen u slechts een groet in drie kleuren: de drie kleuren van de vrijheid. Wij voeren geen oorlog tegen kinderen, bejaarden en vrouwen. Wij voeren oorlog tegen Uw regering, de vijand van de vrijheid der volkderen, tegen Uw blinde, koppige en wrede regering."

"Weners, gij staat bekend als intelligente mensen. Maar waarom hebt gij het Pruisische uniform aangetrokken? Nou, Gij ziet het, de hele wereld heeft zich tegen U gekeerd. Wilt gij de oorlog voortzetten? Zet hem voort. Het is Uw zelfmoord. Waar hoopt gij op? De beslissende overwinning, beloofd door de Pruisische generaals? Hun overwinning is als het graan uit Oekraïne. Men sterft terwijl men er op wacht.

Volk van Wenen, denk aan Uw huizen. Ontwaakt!

Leve de vrijheid

Leve Italië

Leve de Entente.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ondanks het sluiten van de putten.