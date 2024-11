Jaguar jaagt ultrarechtse mannen de boom in Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1054 keer bekeken • bewaren

Jaguar heeft het voor elkaar gekregen het ultrarechtse hoekje van het internet uit zijn stekker te laten gaan door een nieuwe reclamespot. Daarin kondigt het luxe Britse automerk een rebranding aan van het klassieke logo. Dat gaat gepaard met een visueel oogstrelend clipje waar zowaar geen auto in te zien is, maar wel een scala aan ogenschijnlijk non-binaire modellen van kleur in een even kleurrijke omgeving. Het spotje werd in korte tijd ruim 200 miljoen keer bekeken op sociale media en kreeg meer dan honderdduizend reacties. De samenvatting: Jaguar is woke geworden en dus ten dode opgeschreven.

De nieuwe reclamespot oogste kritiek uit de gebruikelijke hoek. Zo voorspelde de extreemrechtse Britse Brexit-aanjager Nigel Farage dat het automerk ten dode is opgeschreven en vroeg Elon Musk zijn 200 miljoen volgers op X of ze er überhaupt nog wel auto’s maken. Andere critici beschuldigen Jaguar ervan hun nalatenschap als automerk uit het hogere segment te verkwanselen.

Jaguar Land Rover-directeur Rawdon Glover erkent dat hij met de campagne een nieuwe doelgroep wil aanspreken. Namelijk: jongeren. Mensen die niet vastgeroest zitten in een zwart-wit-wereld, die oog hebben voor elkaar, elkaars verschillen en voor hun omgeving. Dat past bij het streven van het automerk om in 2026 alleen nog maar elektrische voertuigen te produceren. De boodschap van de spot is dan ook om creatief te blijven en je eigen pad te volgen. Een boodschap die volgens Glover online is verzwolgen door “een golf van onverdraagzaamheid”. Ook zei hij teleurgesteld te zijn door het deerniswekkende “niveau van afschuwelijke haat en intolerantie” online.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bewandelen grote bedrijven ondertussen het tegenovergestelde pad. Zo heeft na de verkiezingswinst van Donald Trump supermarktconcern Walmart laten weten zijn diversiteitsbeleid af te bouwen. Het schroeft onder druk van extreemrechtse agitoren initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit terug. Zo worden LHBTQIA-producten van de website verwijderd en wordt een non-profitorganisatie die projecten voor minderheden ondersteunt afgestoten.

Ook andere grote Amerikaanse bedrijven, zoals doe-het-zelfketen Lowe’s, whiskymaker Brown-Forman (bekend van Jack Daniel’s), motorfabrikant Harley-Davidson en landbouwmachinemaker Deere, hebben vergelijkbare stappen gezet. Dit alles na kritiek op zogenaamd “woke-beleid” van de bedrijven. Want als er iets is waar onzekere uiterst rechtse mannen (laten we wel wezen) niet tegen kunnen, dan is het wel diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.