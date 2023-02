Jager slaat haas met negen stokslagen dood, provincie Overijssel vindt dat prima

Een slagwapen om dieren te doden is officieel verboden tijdens de jacht, maar de provincie meent dat het gebruik ervan in dit geval toch was toegestaan, schrijft RTV Oost. De jager gebruikte het wapen namelijk ná de jacht en niet tijdens de jacht, zo luidt de redenering. “Een jager is wettelijk verplicht om een dier dat nog leeft nadat het geschoten is, uit zijn lijden te verlossen. Volgens de provincie was dat in dit geval niet mogelijk met het geweer, omdat het dier dan van te dichtbij doodgeschoten zou moeten worden.”