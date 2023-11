Jack de Vries betuigt spijt over nachtelijke juice-intimidatie van journalist Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 507 keer bekeken • bewaren

Jack de Vries, voormalig spindoctor van de normen-en-waarden-partij CDA en thans onder meer belangenbehartiger van huisjesmelkers, heeft zijn spijt betuigd over een bericht dat hij in de nacht van zondag op maandag verstuurde naar journalist Kim van Keken.

Van Keken noemde het op X “armoedig” dat RTL De Vries had uitgenodigd om het lijsttrekkersdebat van zondagavond te becommentariëren. “Jack de Vries is lobbyist voor de particuliere huizenbezitters. Bovendien werkt hij voor een bureau en is niet transparant over voor wie hij daar lobbyklusjes doet”, schreef ze.

De Vries reageerde als door wesp gestoken. In een om kwart over één verstuurd privébericht noemde hij Van Keken een “Haagse matras”. Een krankzinnige vorm van intimidatie, zo luidt het breed gedeelde oordeel op X. “Wow.. uit wraak een vrouwelijke journalist slutshamen omdat ze kritiek heeft op je werkwijze. Dit is zo akelig”, reageert bijvoorbeeld Lara Billie Rense.

De Vries begrijpt maandagochtend dat hij over de schreef is gegaan, en doet een wanhopige poging tot damage control. Hij noemt zijn reactie bij nader inzien “dom”, “verkeerd en slecht”, maar deelt tegelijkertijd nog een sneer uit naar Van Keken. “Thuisgekomen van RTL was ik gefrustreerd over de zoveelste aantijging van Kim. Ik ben volkomen transparant over mijn rollen en functies.”