Jachthonden sterven aan gevreesd virus na jacht op wild zwijn

In Frankrijk hebben minstens 10 jachthonden het loodje gelegd nadat ze in opdracht van hun eigenaren wilde zwijnen aanvielen. De honden raakten besmet met een dodelijk virus dat meestal binnen 48 uur fataal is. Het is niet voor het eerst dat jachthonden overlijden aan het virus maar de verspreiding is de laatste weken toegenomen en het virus komt nu ook voor in de Dordogne, een favoriete bestemming van Nederlandse toeristen.