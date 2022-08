J'accuzzi! Klimaatactivisten vernielen luxe buitenbaden en golfbanen vanwege waterverspilling

"De actie heeft als doel om te voorkomen dat de golfbanen nog gebruikt kunnen worden, zodat ze niet meer besproeid hoeven te worden", lieten de klimaatactivisten onder meer aan de nieuwssite Le Journal Toulousain weten. "Het is een reactie op de onophoudelijke praten van politici die nooit beslissingen durven te nemen." De Franse Golffederatie reageerde ontstemd op de actie. "Een golfbaan zonder green, is als een ijsbaan zonder ijs", zei Gérard Rougier tegen de nieuwswebsite France Info. Een green zonder water zou binnen drie dagen dood zijn, vertelde hij. Daarnaast stelde hij vast dat golfbanen ook voor veel werkgelegenheid zorgen: zo'n 15.000 mensen zouden bij golfbanen in het hele land werken.

Ook in andere delen wordt met vandalisme getracht het waterverbruik terug te dringen. In de Vogezen zijn uit protest op een aantal plekken luxe jacuzzi's in de tuinen van vakantiehuizen onklaar gemaakt door er gaten in te boren. "Water is om te drinken. Jullie vernietigen de Vogezen," staat op een boodschap die een gemaskerde dader heeft achtergelaten. De burgemeester begrijpt de frustratie. Gérardmer, dat 8000 inwoners telt, groeit in het vakantieseizoen tot 30.000 mensen. De toeristen vullen de jacuzzi's voortdurend terwijl de lokale bewoners lijden onder watertekort.