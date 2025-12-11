JA21 vindt dat andere partijen te veel opkomen voor slachtoffers aardbevingsschade Groningen Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 1043 keer bekeken Bewaren

Jarenlang werden de Groningers die klaagden over aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in hun provincie genegeerd. JA21, een partij waar je alleen op de lijst komt als je in Rotterdam woont en/of Joost Eerdmans en/of Annabel Nanninga kent, wil weer terug naar die situatie. Als het aan de Forum-afsplitsing ligt, wordt de gaswinning weer op grote schaal hervat.

Kamerleden die zich het lot van de getroffen Groningers aantrekken, maken zich volgens het nieuwe JA21-Kamerlid Ranjith Clemminck schuldig aan “emo-populisme”. Clemminck verklaarde donderdag tijdens een Kamerdebat dat “de Kamer zich heeft vastgeklonken in z’n eigen gelijk” door af te zien van gaswinning, meldt het ANP.

Het JA21-pleidooi leidde tot woede en verbazing bij andere partijen. “Hoe kun je de Kamer verwijten dat we te veel opkomen voor de Groningers”, vroeg Julian Bushoff van GroenLinks-PvdA. “Als er een pijnlijke conclusie is na de enquêtecommissie, dan is het dat we juist te weinig oog voor hen hadden.”