JA21 valt verder uiteen, leden Europese fractie en Statenleden verlaten partij vanwege Nanninga

Nadat twee van de huidige drie leden tellende Tweede Kamer-fractie al lieten weten op te stappen wegens "gebrek aan democratie" binnen de partij, verlaten nu ook de twee leden in het Europarlement en vier Statenleden de partij van Annabel Nanninga en Joost Eerdmans. Eerder deze week nog bestempelde Nanninga haar critici tot rancuneuze types die "ongeschikt" zijn. Over het vertrek van haar collega's zei ze op NPO Radio 1: "Je komt af en toe in de rui en dan moeten er even wat veren afgeschud worden."

De woorden van Nanninga schieten in het verkeerde keelgat van Europarlementariërs Roos, Rooke en oud-Statenleden Gert Jan Ransijn, Wouter Weyers, Johan Almekinders en Ted Dinklo. Zij stellen dat Nanninga zich ’denigrerend’ heeft uitgelaten over partijleden. Ze verwijzen ook naar een ledenvergadering van JA21 waar leden zich uitspraken tegen dubbelfuncties binnen de partij. „Binnen een kwartier na deze overduidelijke keuze was Nanninga echter van mening dat zij boven dit besluit stond. Zij wenste zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap in de Eerste Kamer, naast haar functie als fractieleider in de Amsterdamse gemeenteraad. In haar laatste rol was ze onmisbaar, zo meende zij.”