JA21 is gewoon de afvalbak van extreemrechts Opinie

Het dramatische verlies van Wilders éénmanspitter ten spijt, is extreemrechts onverminderd en beangstigend groot gebleven. En ondanks het ‘cordon-sanitaire’ dat is opgeworpen tegen PVV en Forum voor Democratie, wordt de rechtsstaat en de democratie nog steeds bedreigd. Door JA21. Een partij die de veto’s van CDA, VVD en GroenLinks/PvdA is ontsprongen, omdat vooral de lijsttrekker Joost Eerdmans zo fatsoenlijk zou zijn. Volstrekt onverklaarbaar, ondoordacht en dubbel gevaarlijk – Wilders light in schaapskleren blijft immers gewoon een wolf.

JA21 grossiert in dezelfde vreemdelingenhaat als de rest van het extreemrechtse smaldeel in de Tweede Kamer; eist boerkaverbod, intrekken Spreidingswet, belooft dat geen asielzoeker nog naar Nederland komt, roept kwalijke, aantoonbare onjuiste en gevaarlijke onzin over “torenhoge asielinstroom’ (die dus, ter herinnering in de afgelopen jaren nog nooit zo laag is geweest.

JA21 scoorde niet voor niets, samen met extreemrechtse broeders PVV en FvD, onderaan de rechtsstaattoets van de Nederlandse Orde van Advocaten: op meer dan de helft van de punten staan de plannen van JA21 haaks op de rechtsstaat, met name als het gaat om asiel en vreemdelingenrecht. Maar ook bij demonstratierecht en andere vrijheden. Terwijl JA21 in haar verkiezingsprogramma pretendeert vóór volledige vrijheid van meningsuiting te zijn – blijkt dat in de praktijk toch vooral preken voor eigen parochie te betekenen.

JA21 is de partij van de losers die elders geen onderdak konden vinden. Dat begint al met oprichter Joost Eerdmans die de voorbije jaren huppelde van CDA, naar LPF, naar groep Eerdmans-Van Schijndel, en via EénNL, en FvD bij zijn eigen JA21 uitkwam, waarmee hij eindelijk de macht hoopt te grijpen, die hem elders ontglipt is.

JA21 richtte hij op samen met Annabel Nanninga, eerder ook bij FvD. Ze stapte daarop vanwege het “antisemitische karakter”. Meer hypocrisie is nauwelijks mogelijk: Nanninga grossierde de afgelopen tien jaar in vreemdelingenhaat (“het vluchtelingenprobleem kan worden opgelost met ebola”) , racisme (“dobbern*gers”), antisemitisme en Hitler adoratie '('nu even Mein Kampf kopen, je kan niet vroeg genoeg beginnen met kerstcadeaux. Sti-hile nacht, siiegheilige nacht”). En daarop aangesproken steevast stelt dat het satire is. Naninnga is de satire van haarzelve.

Ingrid Coenradie (de nummer 3) zat bij de VVD en PVV, ras opportunist Diederik Boomsma (nummer 6) bij het CDA en NSC, Ranjith Clemminck-Croci (nummer 9) bij de PvdA: vijf van de negen fractieleden zaten ooit bij Forum voor Democratie.

JA 21 is de afvalbak van extreemrechts, waar dezelfde kwalijk riekende bruine dampen uitkomen. Als Rob Jetten en Henri Bontebal dat niet ruiken… Niet Wilders light of een schone kopie van Baudet, daarin schuilt juist het grootste gevaar. Het is, om in het Rotterdamse idioom van oprichter Eerdmans te blijven, een verzameling laaielichters – Gerard Cox draait zich om in zijn graf.