JA21 helpt coalitie in Eerste Kamer aan meerderheid voor invoer "megalomane" Omgevingswet

In 2016 werd de wet al aangenomen door beide Kamers, maar de invoering werd meerdere keren uitgesteld. Onder meer de complexiteit van de wet, de coronacrisis en ICT-problemen stonden de invoering in de weg. De Omgevingswet is bedoeld om tientallen wetten en regels voor ruimtelijke ordening te bundelen, zodat het makkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwvergunning te krijgen. Dit moet via een digitaal loket. Het was lange tijd de vraag of dit systeem stabiel en/of veilig genoeg was.