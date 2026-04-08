JA21 denkt dat kaboutertjes de schade in Groningen hebben veroorzaakt, niet de gaswinning

JA21, de afsplitsers van Forum voor Democratie die vinden dat je het antisemitisme gewoon niet hardop moet zeggen, hebben een nieuw onderwerp om zichzelf onsterfelijk belachelijk mee te maken: de schade aan huizen in Groningen zijn niet veroorzaakt door de gaswinning en de daaropvolgende aardbevingen. Dat beweerde Kamerlid Ranjith Clemminck woensdag, tot woede en onbegrip van vrijwel elke andere partij. Talloze onderzoeken en een parlementaire enquête hebben aangetoond hoe zeer de JA21'er de feiten ontkent.

De opmerkingen van Clemminck zijn een opzichtige poging om hun standpunt dat de Groninger gasputten open moeten blijven kracht bij te zetten. Door nu te beweren dat de geleden schade helemaal niet veroorzaakt is door aardbevingen, of zoals Clemminck ze noemt "trillingen", neemt de partij ook vast een voorschot op het niet compenseren van de getroffenen. De compensatie voor getroffen Groningers noemde Clemminck dan ook "de grootste politieke aflaat in de geschiedenis. Nergens ter wereld wordt zoveel geld uitgetrokken voor zulke kleine trillingen."

ANP schrijft:

Op die manier "shopt JA21 selectief uit de onderzoeken", vindt Ulaş Köse (D66). Mirjam Bikker (ChristenUnie) herinnerde JA21 aan de parlementaire enquête, "waar 150 zetels met verregaande conclusies kwamen". Dat onderzoek stelt onder meer dat de belangen van de Groningers structureel zijn genegeerd ten koste van gaswinning.

Ook de PVV-afsplitsers van Groep Markuszower konden zich niet in het geblaat van JA21 vinden. Hidde Heutink vroeg Clemminck of zijn partij wel oog heeft voor menselijk leed als gevolg van de trage schadeafhandeling.

ANP: