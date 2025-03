Ja, pleurt op Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 360 keer bekeken • bewaren

Foto: Francisco van Jole

Over de verschillen heen stappen en samen optrekken tegen de politiek van de haat die zoveel mensen bedreigt.

Ik zag de massa mensen die op het grote plein waren samengestroomd, van feministen tot antimilitaristen, van pacifistische joden tot Palestina-activisten, van Amnesty International tot Sea Shepherd, en dacht even, dit is het volk. En dat was natuurlijk ook zo. Met z’n duizenden, tienduizenden zelfs, waren ze gekomen met allemaal hun eigen voorkeuren en overtuigingen maar ook met een gezamenlijk doel: protesteren tegen racisme en fascisme.

Natuurlijk was ik zaterdag graag naar de Dam in Amsterdam gegaan maar het weekend Parijs was al in oktober geboekt. Nog voordat Trump tot president gekozen werd en de wereld in razend tempo richting de afgrond van het fascisme struikelde, compleet met nazi-groeten.

Dus nu stond ik hier op de Place de la République, tussen volgens de organisatie 30.000 en de autoriteiten 21.500 demonstranten. Dat waren er meer dan verwacht, las ik later, want in de aanloop leek links weer even drukker met elkaar bestrijden dan met de gezamenlijke tegenstander. Dat draaide zoals wel vaker om Jean-Luc Mélenchon, de gestaalde leider van La France Insoumise, zusterpartij van de Nederlandse SP, die het voor elkaar krijgt onder linkse kiezers zowel de populairste als de impopulairste politicus te zijn.

Maar kijk, tienduizenden mensen die zich allemaal achter hetzelfde doel scharen: tegen racisme, tegen discriminatie, tegen extreemrechts. Van de Palestina-demonstranten die protesteren tegen de praktijken van de extreemrechtse Israëlische regering die bezig is met een van de favoriete idealen van het fascisme: het fysiek uitroeien van collectief tot vijand bestempelde mensen. Tot en met het LHBTI+-contingent dat ziet wat er in de VS gebeurt, het is voor hen in een klap onveilig om nog te verblijven in het ‘land of the free’.

Over de verschillen heen stappen en samen optrekken tegen de politiek van de haat die zoveel mensen bedreigt. Ik zag aan het einde van de stoet een vrouw met een bord waarop stond ‘haat veroorzaakt veel problemen in de wereld maar heeft er nog nooit een opgelost’. Verdomd. Die vatte het goed samen. Je kunt het zien in Den Haag nu Wilders regeert, voor wie haat het handelsmerk is: elke dag nieuwe problemen, nog nooit een opgelost.

Velen liepen met borden Racisme, ça dégage. Wat zoiets betekent als racisme, pleurt op. Die kreet deed me denken aan de beruchte uitspraak van Rutte tegen Turkse jongeren die ooit in Rotterdam liepen te rellen: pleurt op. En ineens realiseerde ik me dat de VVD dat niet tegen racisten wil zeggen. Het is precies de reden dat we nu in deze shit zitten. Omdat types als Yesilgöz liever regeren met een op discriminatie drijvende partij die ook nog eens de verdediging van Europa in gevaar brengt. Pleurt op.