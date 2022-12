Ja Matthijs, nee Matthijs

8 dec. 2022 - 8:09

Ja...hahaha...grappig als iemand de fout in is gegaan, op de grond ligt, nog een keer tegen aan trappen. Handiger is om voort te borduren op de feiten en de misstanden, die elders nog steeds spelen. Bert en Ernie zijn wat mij betreft geen goed voorbeeld. In mijn herinnering, toen we vroeger met de kinderen wel eens naar hen keken, is Bert ook een dominant karakter en zijn ze niet gelijkwaardig. Goed voorbeeld.