Italië woest over gezondheidswaarschuwing op wijn en bier

Italië, een van de grootste wijnproducenten ter wereld, is boos op Ierland omdat het land op flessen wijn en bier waarschuwingen aan wil brengen met betrekking tot de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van alcoholconsumptie. De Italiaanse regering heeft de EU verzocht een stokje te steken voor dat plan maar Brussel weigert in te grijpen en oordeelt dat het aan de Ieren zelf is om dat te beslissen. Het gaat om waarschuwingen voor onder meer leverziektes en kanker, te vergelijken met de preventieve info op tabaksproducten. Ook Frankrijk, Spanje en zes andere EU-lidstaten willen dat Ierland afziet van het plan.