Italië wil wilde beren het land uitzetten • Nieuws • 23-04-2023 • leestijd 2 minuten • 1078 keer bekeken • bewaren

Nadat in het noorden van Italië een jogger is gedood door een beer, is er volop debat over de toekomst van de wilde dieren. In de regio Val di Sole, nabij de grens met Oostenrijk, leven naar schatting 100 beren in het wild. Dat levert normaal gesproken amper problemen op maar er zijn de afgelopen jaren wel incidenten geweest.

Het AD meldt:

Volgens de autoriteiten moet de populatie ongeveer met de helft worden teruggebracht om de situatie te kunnen beheersen. In Trentino leven naar schatting op dit moment ongeveer honderd bruine beren. Beren uit Slovenië werden er in 1999 uitgezet als onderdeel van een EU-programma om de dieren te herintroduceren in de Italiaanse Alpen.

De provincie Trentino wil de beer die de jogger aanviel afschieten maar de rechter heeft dat voorlopig verboden nadat dierenbeschermers er een zaak van maakten. Op 11 mei wordt er over het lot van de beer beslist. De Europese beer is een beschermde diersoort en ook de familie van de omgekomen jogger is tegen het doden van de beer. Het dier, een berin genaamd JJ4, heeft twee keer eerder mensen aangevallen en zit voorlopig opgesloten.

De VRT schrijft: