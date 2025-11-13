Italië onderzoekt extreemrechts westers moordtoerisme tijdens Joegoslavië-oorlog Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 115 keer bekeken • bewaren

Het Openbaar Ministerie in Milaan is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Italianen die tijdens het beleg van Sarajevo in de jaren negentig mogelijk hebben betaald om op Bosnische burgers te schieten. Hoofdofficier Alessandro Gobbi onderzoekt beschuldigingen dat welgestelde westerlingen grote bedragen neertelden bij Bosnisch-Servische strijdkrachten voor wat wordt omschreven als 'sluipschutter-toerisme'.

Het onderzoek startte na een aangifte van schrijver Ezio Gavazzeni, die bewijs verzamelde naar aanleiding van de documentaire 'Sarajevo Safari' uit 2022. Daarin beweerden oud-strijders dat groepen met extreemrechtse sympathieën vanuit de heuvels op de belegerde stad schoten. Gavazzeni stelt dat ongeveer honderd rijke westerlingen, waaronder meerdere Italianen, deelnamen aan deze praktijk. Een Bosnische inlichtingenagent zou destijds al hebben gewaarschuwd voor de aanwezigheid van minstens vijf Italianen in de heuvels rondom de stad.