Italië maakt veeindustrie blij, gaat alternatief vlees verbieden

De radicaal rechtse Italiaanse regering heeft een wetsvoorstel ingediend om de productie en verkoop van zogeheten kweekvlees te verbieden. Kweekvlees betekent het laten groeien van vleescellen in fabrieksomstandigheden zodat er stukken vlees ontstaan zonder dat er dieren bij aan te pas komen of voor gedood moeten worden. De wet is mede bijzonder omdat kweekvlees in Europa nog niet verkrijgbaar is. De Italiaanse regering wil zo voorkomen dat dat in de toekomst wel het geval zal zijn.