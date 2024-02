Italië gaat vluchtelingen naar Albanese kampen deporteren

De Italiaanse senaat en het Albanese parlement hebben donderdag beiden ingestemd met een hoogst omstreden migratiedeal tussen de twee landen. Dat melden de NOS en ANP. Het plan houdt in dat Italië opvangcentra in Albanië op zal zetten voor vluchtelingen die Italië oppikt op de Middellandse Zee. Italië betaalt Albanië daar naar verluidt de komende vijf jaar zo'n 600 miljoen euro voor. Mensenrechtenorganisaties spreken schande van de deal en ook is er grote twijfel over de rechtsgeldigheid ervan.

Het plan is dat vluchtelingen in Albanië asiel kunnen aanvragen voor Italië en daar dan moeten wachten of het wel of niet wordt goedgekeurd. In de Albanese opvangcentra zal plaats zijn voor 3000 mensen. De Italiaanse regering wil op deze manier de migratie van over de Middellandse Zee beteugelen. Volgens Italië zit het eiland Lampedusa bijvoorbeeld al jarenlang overvol met mensen die hun leven hebben gewaagd om in gammele bootjes de Middellandse Zee over te steken.