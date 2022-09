Italianen kunnen zich opmaken voor de volgende teleurstelling Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 446 keer bekeken • bewaren

Het antwoord is hoogstwaarschijnlijk nee. Dat ligt ten eerste aan het feit dat Italië net als veel Westerse democratieën een meerpartijensysteem is. Om te kunnen regeren zullen er coalitieafspraken gemaakt moeten worden die doorgaans het eigen politieke profiel zullen afzwakken. Bovendien is het altijd maar afwachten hoe stabiel zo’n samenwerkingsverband is, zeker in het Italië van na de Tweede Wereldoorlog waarin er zo ongeveer iedere twee jaar een nieuwe regering zit. Het feit dat aan deze nieuwe coalitie politieke mafklappers als oud-premier Berlusconi zullen deelnemen maakt de verwachtingen ook niet al te hoog gespannen.

Daarnaast is het een vast onderdeel van populistisch rechts (en links) om in te hakken op bestaande supranationale verbanden als de Europese Unie en andere internationale structuren en verdragen. Niet dat daar geen terechte kritiek op mogelijk is, het is echter ook een feit dat landen tegenwoordig dusdanig ingebed zijn in een internationaal systeem dat radicale terugtrekking uit dergelijke verbanden een individueel land meer kwaad dan goed zal doen.

Wellicht de belangrijkste reden waarom politieke nieuwelingen hun beloften zelden waarmaken is het feit dat wie regeert er niet aan ontkomt om vuile handen te maken. Vanuit de oppositie is het nog makkelijk roepen maar wie de verantwoordelijkheid heeft voor het besturen van een land heeft niet alleen te maken met de eigen politieke ideeën maar ook met de politieke werkelijkheid. Dat kan inhouden een sterk verslechterde economische situatie, een geopolitieke crisis, een pandemie, vluchtelingenstromen, politieke schandalen in de eigen gelederen. Noem het maar op. Regeren betekent indien nodig pijnlijke, impopulaire maatregelen nemen. Het betekent besluiten nemen waarvan men niet altijd de impact en het resultaat op voorhand kent.

Daar komt nog bij algemene menselijke eigenschap dat de meeste mensen die eenmaal politieke macht bezitten moeite hebben om deze macht weer af te staan, zeker als het zou zijn vanwege falend beleid. Het is niet voor niets dat bestuurders de neiging hebben om het eigen beleidsresultaat af te schilderen als mooier dan dat het in werkelijkheid is. Of om zaken die krom zijn recht te praten. Een eigenschap die men ook niet zelden terugziet bij parlementsfracties van regeringspartijen. De vergeetachtigheid van Mark Rutte met betrekking tot zaken die hem onwelgevallig zijn is dan ook niet een ongewoon politiek verschijnsel. Al heeft hij het wel tot een kunst verheven.