Italiaanse vliegvelden waarschuwen voor brandstofbeperkingen, kabinet-Jetten weet nog steeds niet welke maatregelen er genomen moeten worden

Verscheidene Italiaanse luchthavens hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat de kerosinevoorraden slinken. De waarschuwing geldt tot en met 9 april en is onder meer van toepassing voor de vliegvelden van Bologna, Milaan en Venetië, meldt het ANP.

Door de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran is de export van fossiele brandstoffen uit de Golfregio grotendeels stil komen te liggen. Italië importeert veel kerosine uit de Golfregio.

In het zuiden en zuidoosten van Azië werden er eerder al maatregelen afgekondigd. Zo schrapte Vietnam al vluchten. Als de blokkade van de Straat van Hormuz aanhoudt, lijkt het een kwestie van tijd voor de gevolgen ook elders voelbaar gaan worden. De verwachting is dat de prijzen van vliegtickets verder zullen gaan stijgen. Met name lange-afstandsvluchten zouden geschrapt kunnen worden als de brandstoftekorten nijpend worden.

Uiterst rechtse partijen als de VVD, JA21 en de PVV steunen de illegale oorlog die ervoor heeft gezorgd voor energieschaarste en hoge prijzen.

Het kabinet-Jetten is ondertussen nog aan het nadenken over maatregelen om de energiecrisis te lijf te gaan. “Je moet ook niet met een schot hagel aan maatregelen komen”, verklaarde de premier donderdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Twee weken geleden zeiden diverse VVD-ministers nog dat het helemaal niet nodig was om maatregelen te nemen. Zo was er volgens Vincent Karremans “helemaal geen aanleiding” voor beperkingen van het benzinegebruik.