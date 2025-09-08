BNNVARA Logo
Italiaanse street artist schildert ’s nachts graffiti over

Hij draagt een zwarte hoodie en laat zich alleen van achteren filmen, om maar niet herkend te worden. De mysterieuze Ghost Pitùr is een street artist die, net als veel van zijn collega’s, bij voorkeur aan het werk gaat als iedereen op een oor ligt. Maar anders dan zijn collega’s brengt hij geen nieuwe tags of pieces aan op muren. In plaats daarvan neemt hij een verfroller mee om de muren van de Italiaanse stad Brescia in hun oude staat te herstellen. Je kunt de kunstenaar aan het werk zien in de video’s op zijn Insta-pagina.

