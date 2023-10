Italiaanse schrijver Saviano veroordeeld na kritiek op extreemrechts migratiebeleid van 'klootzak' Giorgia Meloni Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

De Italiaanse schrijver Roberto Saviano, bekend van onder meer het populaire Gomorra over de Napolitaanse maffia, heeft een boete van duizend euro gekregen voor het ‘belasteren’ van premier Giorgia Meloni. Saviano had de extreemrechtse Meloni bastardi – laten we het vertalen als klootzak – genoemd vanwege haar hardvochtige xenofobe migratiebeleid.

Saviano deed zijn uitspraak in een tv-interview in december 2020. Meloni en haar mede-politiek leider op extreemrechts Matteo Salvini voerden campagne tegen hulporganisaties die gekapseisde vluchtelingen uit de Middellandse Zee probeerden te redden. In het interview werd de dood van een zes maanden oude baby uit Guinee besproken die tijdens een mislukte overtocht verdronk. Daarop zei Saviano: ‘Al die onzin [over de hulporganisaties], alsof ze zeetaxi’s zijn, cruises voor migranten. Het enige wat ik kan zeggen is: klootzakken, hoe kunnen jullie? Meloni, Salvini: klootzakken’.

Sinds de neo-fascistische Meloni aan het roer staat in Italië, probeert ze tegenstanders monddood te maken. Regelmatig worden journalisten bedreigd met juridische stappen vanwege voor Meloni negatieve berichtgeving. Onlangs nog spande Meloni een rechtszaak aan tegen journalisten van de linkse krant Domani na een verhaal waarin Meloni er niet goed vanaf kwam.

Volgens medestanders van Saviano heeft de veroordeling van de schrijver “een huiveringwekkend effect” op de media. Sabrina Tucci, woordvoerder van de internationale schrijversorganisatie PEN, heeft gezegd dat het vonnis laat zien dat ‘schrijvers en journalisten in toenemende mate worden geconfronteerd met een belemmering van hun vrije meningsuiting’. Volgens Tucci onderstreept de uitspraak van de rechter nog eens het belang om te waken over de vrije pers en de vrijheid van meningsuiting nu die zowel in Italië als daarbuiten steeds verder onder druk komt te staan.