Italiaanse rechter noemt verboden fascistengroet 'eerbetoon' en spreekt daders vrij

De rechtbank van Milaan heeft 23 ultrarechtse verdachten vrijgesproken voor het brengen van de fasisctengroet. Ze maakten deel uit van een groep van 1000 fascisten die de in Italië verboden groet brachten tijdens een herdenkingsbijeenkomst op 29 april 2019 voor een extreemrechtse militant die in 1975 om het leven kwam bij een wraakactie van antifascisten nadat een andere fascist een linkse activist had doodgeschoten.

Het brengen van de fascistengroet, een signaal van dictator Benito Mussolini, is bij wet verboden. Maar volgens de rechtbank had de groet alleen tot doel een eerbetoon te zijn aan de overledene. De Scelba-wet, vernoemd naar de premier die hem in de jaren '50 doorvoerde, stelt dat het verboden is om Mussolini of het fascisme te verheerlijken. De verdachten werden ook vrijgesproken van "het houden van een fascistische demonstratie". Dat gebeurde al in november maar nu pas wordt de motivatie bekengemaakt.