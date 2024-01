Italiaanse priester die homo-kerststal toont met twee moeders voor Jezus, beschuldigd van godslastering

27 dec. 2023 - 14:54

Khalid Bakr 25 dec. 2023 - 16:19 ['Ik snap dat de meeste christenen inmiddels niet meer geloven dat 1+1+1=1 is…'] Klopt. We GELOVEN niet dat 1+1+1=1. We WETEN dat 1+1+1=3 ['Of wilt u beweren dat vechten/opkomen voor de waarheid hetzelfde is als voor valsheid?'] Waarheid? Welke waarheid? Toch niet die van de islam. Want die bestaat niet, net zo min als die van het christendom of het joodse geloof. Religie of geloof, en dan heb ik het over ALLE religieuze stromingen, en dan vooral de drie monotheïstische, zogenaamde 'abrahamitische' geloofsstromingen, is één grote onontwarbare kluwen van leugens en drogredenen. Wat ooit, in de prille jeugd van de menselijke soort, een goed idee was om de vroege mens de moed te geven die onbegrepen en angstaanjagende wereld buiten de grotten te confronteren, is in de loop van de millennia ontaard in een ordinair machtsmiddel dat zich van leugens en intimidatie bedient om 'het volk' onder de duim te houden. Dat gaat tot op de dag van vandaag zo door. Tot grote schade voor de beschaving. De menselijke geschiedenis is bloeddoordrenkt door de machtswellust van "kerk", "moskee", "synagoge" en "tempel". Dat is de WERKELIJKHEID.