Italiaanse overheid maakt einde aan zweverige dierenmishandeling: verbod op puppy yoga

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft een streep gezet door de trend om puppy’s in te zetten om een hoger welzijn te bereiken. Het zogenaamde “ puppy yoga ” brengt de gezondheid en het welzijn van de piepjonge hondjes in gevaar. Het ministerie greep in na herhaaldelijke oproepen van dierenrechtenorganisaties.

Giusy D'Angelo, een hondenexpert bij de Italiaanse Nationale Raad voor Dierenbescherming, zegt daarbij dat mensen zo overweldigd kunnen raken door emoties nadat ze in de nabijheid van puppy's zijn geweest, dat ze het risico lopen de impulsieve beslissing te nemen om er een te adopteren. “Het kan ertoe leiden dat ze een beslissing nemen zonder echt over de implicaties na te denken”, zegt ze.

Puppy yoga, ook wel bekend als ‘doga’, is een hype die op veel plekken op de wereld in populariteit toeneemt. Beoefenaars zeggen dat de aanwezigheid van de dieren het gevoel van kalmte versterkt dat bij de oefeningen hoort. De puppy's lopen vrij rond in de studio's en zijn er om te knuffelen in plaats van yogabewegingen uit te voeren.