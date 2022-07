Italiaanse miss-kandidaat betreedt podium in kleding die ze droeg toen ze werd aangerand

"Als je er zo bij loopt, dan vraag je er om" kreeg Martina Evatore toen ze een strak jurkje aan een vriendin toonde. De opmerking raakte haar om meerdere redenen. Drie jaar geleden werd ze even over middernacht in haar woonplaats op straat aangerand door een haar onbekende man. Om te protesteren tegen het idee dat kledingkeuze aanleiding geeft tot verkrachting trok de nu 20-jarige Italiaanse dezelfde outfit die ze op de bewuste avond droeg aan toen ze de finale haalde van een miss-verkiezing in een badplaats bij Venetië. "Het is niet de kleding die aanzet tot verkrachting. Dit is een protest tegen stereotypering", verklaarde de biochemie-student. "Het gaat ook niet om gebaren, het probleem zit bij mannen die je zonder dat daar enige reden voor is lastigvallen alleen omdat ze in hun hoofd een fantasie hebben."