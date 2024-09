Italiaanse justitie eist 6 jaar cel tegen racistische minister Salvini wegens vrijheidsberoving migranten

Terwijl het Nederlandse ultrarechtse kabinet druk bezig is met plannen maken om de wet te omzeilen dan wel buiten werking te plaatsen, komt in Italië justitie in actie om de democratie daartegen te beschermen. De openbare aanklager van de Siciliaanse hoofdstad Palermo eist zes jaar gevangenisstraf tegen de beruchte extreemrechtse politicus Mattei Salvini. De verdachte, leider van de Lega-partij, is momenteel vicepremier en minister van Transport. In 2019 was hij minister van Binnenlandse Zaken en gaf hij opdracht een schip met aan boord 147 migranten, dat wilde aanmeren in de haven van Lampedusa, tegen te houden. Het vaartuig dobberde vervolgens drie weken lang rond op de Middellandse Zee, met aan boord mensonterende omstandigheden.