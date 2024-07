Italiaanse journalist veroordeeld die Giorgia Meloni een kleine opdonder had genoemd Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 402 keer bekeken • bewaren

De Italiaanse journalist Giulia Cortese is door een Italiaanse rechtbank veroordeeld tot het betalen van 5.000 euro schadevergoeding aan premier Giorgia Meloni. Die laatste had een rechtszaak aangespannen na een aantal tweets van Cortese waarin de neo-fascistische premier verticaal uitgedaagd had genoemd. Volgens de rechter was dat ‘body shaming’.

Meloni kan Cortese al langer niet luchten. Dat begon in 2021 toen Meloni en haar extreemrechtse partij Broeders van Italië nog in de oppositie zaten. Cortese waarschuwde voor het gevaar dat van Meloni uitgaat, door een gephotoshopte afbeelding op sociale media te plaatsen waarop ze voor een boekenkast staat met daarin een ingelijste foto van Bennito Mussolini. Nadat Meloni met een aanklacht dreigde haal Cortese de foto offline en zei niet te hebben geweten dat die nep was. Wel zei Cortese erbij dat Meloni doelbewust een mediahetze tegen haar was gestart wat bewijst dat ze “een kleine vrouw” is.

Later kwam Cortese daar nog eens op terug. In een reactie op Meloni schreef ze: “Mij maak je niet bang, Giorgia Meloni. Je bent ten slotte maar 1,2 meter lang. Ik kan je niet eens zien.” Voor die tweets is ze nu veroordeeld. Behalve de opgelegde boete kreeg Cortese ook een voorwaardelijke schadevergoeding opgelegd van 1200 euro als ze in herhaling treedt.

In een reactie op het vonnis liet Cortese weten: “De Italiaanse regering heeft een ernstig probleem met de vrijheid van meningsuiting en journalistieke afwijkende meningen. Dit land lijkt dichter bij het Hongarije van Viktor Orbán te komen. Dit zijn slechte tijden voor onafhankelijke journalisten en opiniemakers. Laten we hopen op betere tijden. We zullen niet opgeven.’

Dat Meloni weinig opheeft met journalisten die haar bekritiseren, daar kan ook journalist en bestsellerauteur Roberto Saviano, bekend van het populaire Gomorra, over meepraten. Vorig jaar werd ook hij veroordeeld tot het betalen van een geldboete aan Meloni nadat zij hem had aangeklaagd. In een interview sprak Saviano zich uit tegen het beleid van Meloni en Matteo Salvini over het aan hun lot overlaten van migranten die op zee in problemen raken. Daarop zei hij: “Hoe kunnen jullie? Meloni, Salvini: klootzakken.”