Italiaanse hoaxbusters jagen op rechts-extremistische haatzaaiers Opinie • 12-10-2015 • leestijd 3 minuten • bewaren

'Niet alleen in Nederland wordt met haattaal en hoaxes valse informatie over vluchtelingen verspreid'

Valse foto’s en video’s, racistische schreeuwpartijen en doodswensen: sociale media in verschillende Europese landen stromen over met haattaal, geïnspireerd door de vluchtelingencrisis. In Italië deden twee hoaxjagers aangifte tegen een netwerk van extreem-rechtse haatzaaiers. Na maanden studie overhandigden zij de politie in Bologna informatie over vier sites, samen goed voor zo’n vijftig miljoen pageviews per jaar, en de bijhorende Facebook-, Youtube- en Twitteraccounts. Een dik dossier vol bloed-en-bodempropaganda.

Het Nederlandse Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) luidde deze week de noodklok over een toename van racistische uitingen op Facebook en Twitter, getriggerd door de vluchtelingenkwestie. In de eerste negen maanden van 2015 kwamen ruim 300 meldingen binnen, tegen 183 in dezelfde periode vorig jaar, al zeggen die cijfers waarschijnlijk meer over de stijgende bekendheid van het MiND, aldus een factcheck van Republiek Alllochtonië . Veroordelingen zijn nog steeds zeldzaam, maar deze week werden acht mensen veroordeeld tot geldboetes van 350 tot 450 euro. Zij hadden, na de aanslagen in Parijs, op de Facebookpagina ‘Steun de PVV’ geweld aangemoedigd tegen moslims en moskeeën.

Behalve haattaal zijn er ook hoaxes: foto’s en video’s die met valse informatie in omloop worden gebracht, zoals een Youtubefilmpje van rellende autonomen in Dortmund uit 2011, gepresenteerd als amok makende Syrische vluchtelingen in Duitsland anno 2015.

‘Alle misdaden van de immigranten’ Niet alleen in Nederland wordt met haattaal en hoaxes valse informatie over vluchtelingen verspreid. Ook in Italië vervuilen desinformatie en opruiing het vreemdelingendebat. Twee Italiaanse bloggers over broodjeaapverhalen zagen met lede ogen aan hoe de hoeveelheid desinformatie over migranten toenam. Vorige week zetten zij een nieuwe stap in hun strijd tegen haatpropaganda: ze deden aangifte tegen de makers van websites als www.tuttiicriminidegliimmigrati.com (‘alle misdaden van de immigranten’). De aangifte is een initiatief van David Alejandro Puente Anzil van Bufale.net , bijgestaan door Michelangelo Coltelli van Bufale un tanto al chilo (in het Italiaans is een broodje aap een buffel).

Er is in Italië al vaker gerechtelijke actie ondernomen tegen haatsites. In augustus trad de poitie op Sicilië op tegen een twintigjarige student die een populaire website beheerde vol laster over immigranten. Hij had niets tegen vreemdelingen, zei hij, maar plaatste de berichten omdat ze zoveel bezoek en dus advertentie-inkomsten genereerden. Het is echter voor het eerst dat aangifte wordt gedaan tegen zo’n uitgebreid netwerk van extreem-rechtse sites.

Rassenvermenging De hoaxbusters onderzochten vier sites, samen goed voor zo’n vijftig miljoen pageviews per jaar, en de socialemedia-accounts die erbij horen. Tuttiicriminidegliimmigrati.com inventariseert echte en verzonnen misdaden van migranten. Resistenzanazionale.com is openlijk racistisch: een van de posters op de site is een foto uit de film Planet of the Apes, waarop een blonde man een aap kust . Tekst: ‘Verdedig je bloed. Nee tegen gemengde paren.’ Identità.com biedt plaats aan Holocaustontkenning en adhesiebetuigingen aan het adres van de jongeman die in Charleston het vuur opende op zwarte kerkgangers (kop: ‘Men moet de blanke man niet provoceren’).

De vierde site, Voxnews.info, grossiert in berichten uit Italiaanse media die worden geknipt, geplakt en aangepast . Zoeken vluchtelingen in de originele tekst ‘hun toevlucht’ in een voormalige kazerne, dan heet het op VoxNews dat ze het gebouw ‘bezetten’.

Wikipediavandaal Hoewel de websites zo zijn geregistreerd dat de eigenaar of eigenaars anoniem blijven, wisten de hoaxjagers door internetspeurwerk (David Puente van Bufale.net is in het dagelijks leven webdesigner) namen te achterhalen die de vier websites en de bijhorende Facebookpagina’s verbinden. Een van de mannen tegen wie aangifte is gedaan opende een Wikipediapagina over zichzelf (‘Italiaans schrijver en filosoof’) en maakte de Braziliaanse voetballer Ronaldo op Wikipedia uit voor aap.

Voxnews heeft de beschuldigingen van Puente, geboren in Venezuela en sinds zijn zevende woonachtig in Italië, beantwoord in stijl: Migrant presenteert (hilarisch) dossier tegen VOX.