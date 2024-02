Italiaanse antifasciste al een jaar 'onder onmenselijke omstandigheden' in Hongaarse cel na protest tegen neonazi's Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

Een Italiaanse vrouw wordt al bijna een jaar onder ‘onmenselijke omstandigheden’ vastgehouden in een Hongaarse cel, nadat ze vorig jaar deelnam aan een protestactie tegen neonazi’s. Bij dat protest zouden de neonazi’s zijn aangevallen. Ilaria Salis werd deze week voorgeleid. Op beelden is te zien hoe de 39-jarige lerares aan handen en voeten geketend de rechtbank in werd gevoerd.

De advocaat van Salis zei geschokt te zijn te zien dat ze ‘als een hond’ werd meegesleurd. Hij roept Italiaanse politici er werk van te maken zijn cliënt thuis te krijgen. Volgens de advocaat schendt Hongarije ‘het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin staat dat niemand mag worden onderworpen aan marteling of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen’.

Behalve het buitensporig vastketenen, wordt Salis ook in haar cel aan een wreed regime onderworpen. Zo zit ze 23 uur per dag opgesloten samen met een andere gevangene in een ruimte van krap 7 vierkante meter. Ze vertelde regelmatig geen zeep, toiletpapier of maandverband te krijgen. Ook zou uit medisch onderzoek zijn gebleken dat ze een knobbeltje onder haar borst heeft, maar verder medisch onderzoek wordt haar geweigerd. De uitslag van het onderzoek is aan de ziekenhuisarts overhandigd, die weigert om de resultaten met Salis’ advocaat te delen. Ook zouden de cellen krioelen van muizen, kakkerlakken en ander ongedierte.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni zou de zaak inmiddels hebben besproken met haar Hongaarse collega Viktor Orbán. In hoeverre de twee extreemrechtse politici werkelijk urgentie aan de zaak toekennen is onbekend. Beiden kunnen grote groepen neofascisten tot hun achterban rekenen. De Hongaarse regering heeft al laten weten niets onmenselijks te zien aan de behandeling van Salis, volgens een officiële verklaring wordt ze vastgehouden ‘op een manier die past bij haar daad’.