Italiaans dorp in opstand tegen Vaticaan dat tweehonderd jaar oude spar wil kappen voor jaarlijkse kerstboom

Het Vaticaan heeft zijn oog laten vallen op een 200 jaar oude naaldboom om dienst te doen als jaarlijkse kerstboom op het Sint-Pietersplein. Daartegen is veel weerstand ontstaan. Een petitie om de kap tegen te houden is in korte tijd tienduizenden keren ondertekend, de bevolking van het dorp waar de boom staat zegt wegblokkades op te werpen om het Vaticaan buiten de deur te houden.

Het is een jaarlijkse traditie om een gigantische kerstboom op te tuigen midden op het plein in het Vaticaan. Sinds de eerste boom er werd neergezet in 1982 wordt er jaarlijks een exemplaar gedoneerd, soms uit Italië, soms uit een ander Europees land. De regio waar de boom vandaan komt ziet het vaak als een eer de pauselijke kerstboom te mogen leveren.

Dat geldt niet voor Ledro, een stadje in de provincie Trentino met zo’n zeshonderd inwoners. Het oog is namelijk gevallen op hun “Groene Reus”, een boom van 29 meter hoog uit een bos in de Ledro-vallei. De bedoeling is dat de monumentale boom volgende week wordt omgehakt en naar het Sint-Pieterplein wordt vervoerd. Milieuorganisaties hebben paus Franciscus inmiddels via een open brief opgeroepen af te zien van dit “nodeloos offer”.

De inwoners van Ledro zijn ook niet van plan “hun” boom zomaar mee te laten nemen. De bevolking heeft laten weten zo nodig wegblokkades op te werpen om de kap van de boom tegen te houden en te voorkomen. Ook zouden er nog eens 39 andere bomen uit het bos worden gehaald om de binnenruimtes van Vaticaanstad te verfraaien.

De milieuactivisten hopen op voortschrijdend inzicht bij paus Franciscus die zich regelmatig opwerpt als voorvechter van het milieu en klimaat. “Het is inconsistent om te praten over de strijd tegen klimaatverandering en vervolgens tradities als deze in stand te houden, die de verwijdering van zo’n oude en symbolische boom vereisen”. Ook hekelen ze de kap van de 200 jaar oude boom “voor louter reclamedoeleinden en een paar belachelijke selfies”.

De burgemeester van Ledro is ondertussen niet te spreken over de voorgenomen blokkade. Volgens hem moet de boom sowieso geveld worden voor de gezondheid van het bos. Hij beschuldigt de activisten ervan de kerstfestiviteiten te verpesten “alleen vanwege een plant”. Volgens burgemeester Girardi zou de boom sowieso worden omgehakt, maar dan om in de houtversnipperaar te verdwijnen. Ook bestrijdt hij dat de andere 39 bomen uit hetzelfde bos komen, die komen volgens hem van gespecialiseerde kwekerijen. Het Vaticaan zelf heeft vooralsnog niet gereageerd.