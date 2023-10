'Israëlische verklaringen over verwoesting Gaza-ziekenhuis kloppen niet'

Uit onderzoek van onder meer de vooraanstaande onderzoeksgroep Forensic Architecture wordt duidelijk dat de verklaringen die de Israëlische autoriteiten hebben afgegeven over de dodelijke explosie in het Ahli Arab-ziekenhuis in Gaza-stad niet kloppen. De Britse zender Channel 4 bericht dat audio-experts constateren dat de audio-opname die Israël verspreidde van een onderschept gesprek tussen Hamas-leden, waarin deze stellen dat de raket vanuit Gaza werd afgevuurd, gemanipuleerd is.