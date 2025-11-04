Israëlische topjurist gearresteerd die beelden van mishandeling gevangen Palestijnen vrijgaf Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

De Israëlische politie heeft de hoogste militaire juridisch adviseur gearresteerd nadat zij toegaf beeldmateriaal te hebben gelekt van soldaten die een Palestijnse gevangene mishandelden. Dat meldt The Guardian. Yifat Tomer-Yerushalmi wordt verdacht van fraude, machtsmisbruik, belemmering van de rechtsgang en het lekken van staatsgeheimen. Zij had de video in augustus 2024 vrijgegeven om militaire onderzoekers te beschermen tegen aanvallen van extreemrechtse politici, die de verdachte soldaten 'helden' noemden en de onderzoekers 'verraders'.

De zaak draait om een gewelddadige aanval op een Palestijn in detentiecentrum Sde Teiman, waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakte met onder meer gebroken ribben en ernstige rectale verwondingen. Vijf soldaten werden aangeklaagd voor zware mishandeling, maar uiteindelijk niet bestraft. Premier Netanyahu noemde de zaak "misschien wel de ergste imagoschade die Israël sinds de oprichting heeft geleden". Niet vanwege de mishandeling zelf, maar vanwege de vervolging en publicatie van de beelden.