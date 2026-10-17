Israëlische terroristen vallen Europese diplomaten aan Vandaag • leestijd 2 minuten • 292 keer bekeken • Bewaren

Een groep gemaskerde Israëlische terroristen, die een gewelddadige campagne voeren om Palestijnse inwoners te verdrijven uit hun huizen en grondgebieden op de door Israël bezette Westoever, hebben Europese diplomaten aangevallen. De extreemrechtse terroristen die het gebied willen omvolken worden in de media veelal aangeduid als 'kolonisten'.

De kolonisten hebben het geweld niet geschuwd. Een ruit van de Belgische wagen, die aan de Belgische consul in Jeruzalem toebehoort, werd ingeslagen. Op videobeelden die Kadosh verspreidde, is voorts te zien hoe een gewonde Franse burgemeester met zijn sjerp om de schouders tegen een van de tegengehouden wagens zit. “In de sterkste bewoordingen veroordeel ik de aanval door gemaskeerde kolonisten in Taybeh tegen Palestijnen, onze consul-generaal, Franse en Poolse diplomaten en katholieke vertegenwoordigers”, reageerde minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) in een bericht op X. Hij benadrukte dat het Belgische team veilig is, en wees in zijn bericht opnieuw op het belang van Europese sancties tegen “degenen die verantwoordelijk zijn voor dit geweld".

De diplomaten waren ter plekkke om de Palestijnse bevolking te steunen die zwaar te lijden heeft onder Israëlisch geweld en niet aflatende pesterijen.

“Toen we ter plaatse aankwamen, werden onze voertuigen omsingeld door zeven gemaskerde kolonisten die gewapend waren met knuppels. Ze sloegen op de voertuigen in, dreigden ons te vermoorden en eisten dat we onze identiteitsbewijzen lieten zien,” zei Amit Orfali aan de Israëlische krant Haaretz. “Een van de diplomaten werd tegen de grond geduwd en de ruit van de wagen van de Belgen werd gebroken.”

Het alom aanwezige Israëlische leger werd meteen van de aanval op de hoogte gesteld maar een patrouille verscheen pas na drie uur op de plek van de aanslag. De diplomaten werden niet gehoord, noch werden er verklaringen opgenomen. Het Israëlische leger treedt zelden op tegen de Israëlische terroristen.

In een reactie stelt het Israëlische leger dat de diplomatieke trip “niet gecoördineerd was” en dat er geen militairen naar de plaats van het incident gestuurd waren, omdat de melding bij het hoofdkwartier door een burger was ingediend. Volgens het leger moet dat door een veiligheidsfunctionaris gebeuren. “Een uiterst gênante verklaring”, klinkt het bij Kadosh. “Als een burger een aanslag zou melden aan het leger? Zou het dan ook niet reageren omdat het bericht niet van een agent kwam?”

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