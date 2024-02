Israëlische regisseur die Duitse filmprijs won en opriep tot staakt-het-vuren met de dood bedreigd Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 169 keer bekeken • bewaren

De Israëlische regisseur Yuval Abraham wordt met de dood bedreigd sinds zijn nieuwste documentaire in Duitsland in de prijzen viel en hij in zijn toespraak opriep tot een staakt-het-vuren. Ook heeft zijn familie in Israël hun huis moeten verlaten omdat het er niet meer veilig was. Abraham zou na de prijsuitreiking teruggaan naar Israël, maar daar wil hij voorlopig niet meer naartoe.

De film No Other Land werd dit weekend op de Berlinale, het filmfestival van Berlijn, uitgeroepen tot beste documentaire. De film gaat over het geweld en de verwoesting van Palestijnse dorpen op de Westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten. Bij de uitreiking stapte Yuval samen met zijn Palestijnse co-filmmaker en activist Basel Adra het podium op, waarbij Abraham zei:

“We staan hier voor je, Basel en ik. We zijn even oud. Ik ben Israëlisch, Bazel is Palestijns. En over twee dagen gaan we terug naar een land waar we niet gelijk zijn. Ik leef onder een burgerwet en Basel valt onder de militaire wet. We wonen 30 minuten van elkaar vandaan, maar ik heb stemrecht. Basel heeft geen stemrecht. Ik ben vrij om te gaan en staan waar ik wil in dit land. Basel is, net als miljoenen Palestijnen, opgesloten op de bezette Westelijke Jordaanoever. Aan deze situatie van apartheid tussen ons, aan deze ongelijkheid, moet een einde komen.”

Ook sprak het duo zich uit voor een onmiddellijk einde aan het geweld in Gaza en voor een “snelle politieke oplossing om de bezetting te beëindigen”. Vooral Abraham moest het daarna ontgelden, in zowel de Israëlische als Duitse media. Hij wordt ervan beschuldigd zich antisemitisch te hebben uitgelaten.

Ook Duitse politici lieten van zich horen. De rechts-conservatieve burgemeester van Berlijn Kai Wegner noemde Abrahams woorden “een ondraaglijke relativering”, een parlementslid van de christendemocraten (CDU) riep de federale commissaris voor Cultuur Claudia Roth (Die Grünen) op af te treden en de Vrije Democratische Partij (FDP) wil de staatssteun voor het festival intrekken. Roth zelf schrok zo van de ophef dat ze zelf pardoes in een verklaring zei “geschokt te zijn door de eenzijdige en diepe haat tegen Israël” van Abraham. Op beelden van de prijsuitreiking is evenwel te zien dat Roth tijdens die speech hartstochtelijk applaudisseerde. Zelf zegt ze nu alleen te hebben geklapt voor de oproep voor een politieke oplossing.

Abraham zelf ontving direct na de uitreiking doodsbedreigingen. Zijn familie in Israël is na aanhoudende fysieke intimidatie noodgedwongen ondergedoken. In een interview met The Guardian zegt Abraham:

“Om op Duits grondgebied te staan ​​als de zoon van overlevenden van de Holocaust en op te roepen tot een staakt-het-vuren en vervolgens als antisemitisch te worden bestempeld is niet alleen schandalig, het brengt ook letterlijk Joodse levens in gevaar. Ik weet niet wat Duitsland ons aan probeert te doen, maar als dit de manier is waarop Duitsland omgaat met zijn schuldgevoel over de Holocaust, ontdoen ze deze van alle betekenis.”