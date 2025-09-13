BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Israëlische regering vertelt voor de verandering het eerlijke verhaal

Kijk Nou
  •  
Vandaag
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
337 keer bekeken
  •  
israel

Een hele trits antisemieten is met de Global Sumud Flotilla onderweg naar Gaza. Antisemieten ja, want alleen die trekken zich het lot van stervende kinderen aan. “Wij vragen u deze internationale solidariteit te negeren”, zo luidt de dringende oproep van de Israëlische regering aan de rest van de wereld. Eindelijk een keer het eerlijke verhaal:

Meer over:

kijk nou, israël, genocide in gaza, global sumud flotilla
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

BNNVARA LogoWij zijn voor