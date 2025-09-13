Israëlische regering vertelt voor de verandering het eerlijke verhaal

Een hele trits antisemieten is met de Global Sumud Flotilla onderweg naar Gaza. Antisemieten ja, want alleen die trekken zich het lot van stervende kinderen aan. “Wij vragen u deze internationale solidariteit te negeren”, zo luidt de dringende oproep van de Israëlische regering aan de rest van de wereld. Eindelijk een keer het eerlijke verhaal:
Meer over:kijk nou, israël, genocide in gaza, global sumud flotilla
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.