Israëlische president die onderscheid tussen Hamas en burgers flauwekul vindt, komt naar Nederland

De Israëlische president Isaac Herzog komt dit weekend naar Nederland. Hij zal zondag samen met de koning het Nationaal Holocaustmuseum openen. Ook zal Herzog Mark Rutte ontmoeten, meldt The Rights Forum . De mensenrechtenorganisatie schrijft dat “het ondenkbaar hoort te zijn dat hij voet zet op Nederlands grondgebied – anders dan om zich te verantwoorden voor het Internationaal Strafhof”.

Herzog heeft recent enkele zeer omstreden uitspraken gedaan, stelt The Rights Forum. Zo weigerde de president op een internationale persconferentie een onderscheid te maken tussen Hamas en de burgerbevolking van Gaza. “Er is daar een heel volk dat verantwoordelijk is.”

Volgens Herzog is de hele bevolking van Gaza verantwoordelijk voor de acties van Hamas. “Ze hadden een opstand kunnen beginnen of tegen dat regime kunnen vechten.” De Israëlische machthebbers beschouwen deze redenering als een rechtvaardiging voor hun oorlog in Gaza. Daarbij zijn inmiddels meer dan 30.000 mensen om het leven gekomen: 1,5 procent van de totale bevolking van de Gazastrook.