Israëlische politie valt Palestijnse boekwinkels Jeruzalem binnen en neemt kritische boeken mee

De Israëlische politie is boekwinkels in Jeruzalem binnengevallen. De winkels zijn overhoopgehaald en meerdere boeken, waaronder een kleurboek voor kinderen, zijn meegenomen. De Palestijnse eigenaren van de winkel zijn gearresteerd, zogenaamd wegens het “verstoren van de openbare orde”. Zowel diplomaten als mensenrechtenorganisaties spreken schande van de Israëlische aanval en noemen het een poging verdere angst te zaaien onder Palestijnen.

Volgens de broer van een van de eigenaren doorzochten de agenten de hele winkel op zoek naar boeken met een Palestijnse vlag of Palestijns symbool. Met behulp van Google Translate werd vervolgens de inhoud van de boeken vertaald. Behalve de boeken werd ook een exemplaar van de Israëlische krant Haaretz meegenomen. Die krant is vanwege zijn scherpe kritiek op de genocide in Gaza inmiddels in de ban gedaan door de regering-Netanyahu. Alle banden van de overheid met de krant zijn verbroken, het is overheidsmedewerkers verboden nog met de krant te praten.

Het zijn niet alleen Palestijnse of Arabische boeken die door de Israëlische politie zijn onderzocht. Dat gebeurde ook met het boek Wall and Piece van de Britse kunstenaar Banksy, Gaza in Crisis van de Amerikaanse linguïst Noam Chomsky in samenwerking met de Israëlische historicus Ilan Pappé en Love Wins van de Canadese filmmaker Afzal Huda.

Maandag verzamelden mensenrechtenactivisten en tal van prominenten zich bij het gerechtsgebouw in Jeruzalem waar de hoorzitting van de eigenaren, Mahmoud Muna (41) en diens neefje Ahmed Muna (33) werd gehouden. Onder hen diplomaten uit landen als het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zwitserland. Ook de Duitse ambassadeur in Israël Steffen Seibert was aanwezig. Seibert, zelf een vaste klant van de boekwinkels, zei zich ernstige zorgen te maken over deze nieuwe Israëlische escalatie.

Ook de in Jeruzalem wonende Amerikaanse auteur Nathan Thrall was aanwezig. Hij schreef in 2023 het boek Een dag uit het leven van Abed Salama over de Israëlische oorlogen tegen Palestina en de onrechtvaardige behandeling van de Palestijnen. Het boek, dat in een van de geplunderde boekwinkels werd gepresenteerd, leverde Thrall de prestigieuze Pulitzerprijs op. “De Israëlische autoriteiten creëren een klimaat van angst voor Palestijnen in Oost-Jeruzalem,” zei Thrall. De arrestaties waren volgens hem vooral huiveringwekkend omdat de boekwinkel zo bekend is. “Iemand achternagaan die allerlei banden heeft met de diplomatieke gemeenschap en links-progressief Israël zal een nog hardere boodschap afgeven.”

Volgens mensenrechtenorganisaties hoort de inval in de boekwinkels bij nieuw Israëlisch beleid dat door de politie wordt uitgevoerd. Namelijk om de vrijheid van expressie en Palestijnse stemmen en gedachten verder te onderdrukken en om educatie op het gebied van de Palestijnse zaak te voorkomen.

De dag nadat de eigenaren van de winkel waren opgepakt, besloot de broer van een van hen de zaak gelijk weer te openen. “Ze willen ons bang maken,” zei Morad Muna. “Niet alleen ons, maar de hele Palestijnse bevolking.” Maandagmiddag was de boekhandel vol met klanten, zowel vaste als nieuwe die hun steun wilden betuigen. “Dit is de beste reactie die we in deze situatie kunnen geven,” aldus Muna.