Israëlische politie belaagt en arresteert Franse diplomaten in Jeruzalem tijdens kerkbezoek minister Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 443 keer bekeken • bewaren

Israëlische agenten hebben twee Franse diplomaten belaagd. De gendarmes van het consulaat escorteerden de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot bij een bezoek aan de Pater Noster-kerk op de Olijfberg in Jeruzalem. De gendarmes werden korte tijd vastgehouden door het leger.

Het complex op de Olijfberg is eigendom van Frankrijk en onderdeel van de historische banden van het land met de stad. Tijdens het bezoek van Barrot drongen gewapende agenten het kerkterrein binnen en arresteerden de gendarmes. Op videobeelden is te zien dat de diplomaten zich verzetten en de agenten verzoeken hen niet aan te raken. Wat de reden van de aanhouding is, is niet bekend, maar het lijkt erop om treiterijen te gaan.

De diplomatieke spanningen tussen Frankrijk en Israël zijn de laatste tijd hoog opgelopen. Dat gebeurde nadat de Franse president Emmanuel Macron zich uitsprak tegen de Israëlische genocide in Gaza en opriep wapenleveranties aan Israël te staken. Minister Barrot was in Jeruzalem om bij Israëlische functionarissen aan te dringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza en een diplomatieke oplossing voor de invasie van en het geweld in Libanon. Na de Israëlische inval van de Pater Noster-kerk kapte Barrot zijn bezoek aan het heiligdom onmiddellijk af.

Frankrijk heeft de Israëlische intimidatie scherp veroordeeld. Volgens het ministerie werden de gendarmes pas vrijgelaten nadat Barrot tussenbeid was gekomen. De minister zei na afloop: “Deze aanval op de integriteit van een domein dat onder de verantwoordelijkheid van Frankrijk valt, zal waarschijnlijk de banden verzwakken die ik in feite met Israël ben gaan opbouwen, op een moment dat we allemaal vooruitgang moeten boeken in de regio op weg naar vrede”.

Het ministerie heeft al aangekondigd de Israëlische ambassadeur op het matje te roepen. Israël wast zijn handen ondertussen weer in onschuld. Volgens de politie is er sprake van een misverstand dat ontstond nadat Israëlische beveiligers van Barrot de toegang tot de kerk was ontzegd. Ook zeggen ze niet te weten dat de twee aangehouden mannen medewerkers van het consulaat waren.

Het complex waarop de Pater Noster-kerk staat werd oorspronkelijk door kruisvaarders gebouwd. Zij geloofden dat Jezus op die plek het Onze Vader, het Pater Noster, had onderwezen. In 1874 werd het terrein toevertrouwd aan Franse karmelietessen.

"Dit domein is niet alleen een domein dat al meer dan 150 jaar in het bezit is van Frankrijk," zei Barrot. "Het is een domein waar Frankrijk met enorme zorg voor de veiligheid en het onderhoud heeft gezorgd."