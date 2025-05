Israëlische oud-premier Olmert: 'Israël pleegt oorlogsmisdaden in Gaza' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 287 keer bekeken • bewaren

Israël pleegt oorlogsmisdaden in Gaza. Dat wisten we al, maar nu zegt ook de Israëlische oud-premier Ehud Olmert het in een opiniestuk in de Israëlische krant Haaretz. Olmert, die tot nu toe kritiek op Israëls oorlogsvoering verwierp, zegt dat hij deze positie niet langer kan volhouden.

Olmert, die van 2006 tot 2009 premier was, beschrijft het militaire optreden in Gaza als "een oorlog van verwoesting: willekeurig, grenzeloos, wreed en crimineel doden van burgers." Hij schrijft dat dit niet het gevolg is van controleverlies door individuele soldaten, maar van bewust regeringsbeleid. In het verleden verdedigde hij Israël nog tegen internationale beschuldigingen, maar "de afgelopen weken kan ik dit niet meer doen."

De voormalig premier beschuldigt de regering-Netanyahu er expliciet van Gaza uit te hongeren als onderdeel van een bewuste strategie. "Ja, we ontzeggen Gazanen voedsel, medicijnen en basislevensbehoeften als onderdeel van een expliciete politiek," aldus Olmert. Hij wijst erop dat sommige ministers zelfs met trots beweren dat ze Gaza zullen uithongeren.

Olmert waarschuwt dat internationale kritiek niet kan worden afgedaan als antisemitisme. Hij noemt bondgenoten zoals de Franse president Macron en andere Europese leiders als vrienden van Israël die nu kritiek uiten. "We vechten met jullie tegen jullie vijanden onder mijn leiding, en jullie beschuldigen mij ervan terrorisme te steunen," citeert hij Macron.

In bijzonder scherpe bewoordingen noemt Olmert de regering-Netanyahu "de vijand van binnenuit" die "oorlog heeft verklaard aan de staat en haar inwoners." Hij stelt dat geen enkele externe vijand in 77 jaar tijd meer schade heeft toegebracht aan Israël dan de huidige regering.

Het opiniestuk eindigt met een dringende oproep: "Het is tijd om te stoppen, voordat we allemaal uit de familie van naties worden verbannen en worden opgeroepen voor het Internationaal Strafhof voor oorlogsmisdaden. Genoeg is genoeg."