Israëlische officieren keren zich tegen Netanyahu en weigeren genocide in Gaza voort te zetten

Een groep van 41 Israëlische militaire inlichtingenofficieren heeft aangekondigd niet langer deel te nemen aan gevechtsoperaties in Gaza. In een brief aan premier Benjamin Netanyahu stellen zij dat de regering "duidelijk illegale" bevelen geeft die niet moeten worden gehoorzaamd en dat veel gijzelaars inmiddels door Israël zelf zijn gedood. Dat meldt The Guardian.

De officieren, die werkzaam zijn bij de inlichtingendienst van de Israëlische strijdkrachten (IDF), beschuldigen de regering ervan een "onnodige, eeuwige oorlog" te voeren in Gaza. Zij beweren dat de oorlog wordt gevoerd om "de heerschappij van Netanyahu te behouden" en "anti-democratische en messiaanse elementen" in zijn regering tevreden te stellen.

De groep stelt dat Netanyahu's regering de Israëlische gijzelaars in Gaza een "doodvonnis" heeft gegeven door in maart het staakt-het-vuren te laten "instorten". Ze zeggen dat veel gijzelaars al zijn gedood door IDF-bombardementen en beschuldigen de regering ervan hun levens te blijven "opgeven". Volgens de laatste cijfers zijn er nog 56 gijzelaars in Gaza, waarvan naar schatting 20 nog in leven zijn.