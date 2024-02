Israëlische minister juicht genocide toe: 'Trots op de ruïnes in Gaza'

De Israëlische minister van Vrouwenemancipatie May Golan heeft er in het parlement geen doekjes om gewonden wat ze van de genocide in Gaza vindt. “Ik ben persoonlijk trots op de ruïnes in Gaza,” zei Golan in de Knesset. Daar voegde ze aan toe dat ze hoopt dat “elke baby [in Gaza, red.], zelfs over 80 jaar, zijn kleinkinderen za; vertellen wat de Joden deden.”