Israëlische minister geeft leger opdracht etnische zuivering Gaza voor te bereiden

Katz zei Gazanen “de kans” te willen geven te vertrekken naar elk land dat ze maar uitkiezen. Daarbij worden zij dan in de gelegenheid gesteld via de Israëlische grensovergangen het land te verlaten. Vooralsnog houdt Israël de bevolking van Gaza gevangen binnen de omheiningen, maar volgens Katz is het juist Hamas dat de bevolking niet toestaat te vertrekken. Een leugen. Gaza beschikt al ruim twee decennia niet meer over een vliegveld nadat dat werd vernietigd door Israël en ook is er geen bruikbare haven.