Israëlische minister bedreigt mensenrechtenactivist Dyab Abou Jahjah met de dood Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 566 keer bekeken • bewaren

De Israëlische minister van Diaspora Amichai Chikli heeft de Libanees-Belgische activist Dyab Abou Jahjah met de dood bedreigd. Dat gebeurde nadat de stichting van Abou Jahjah ervoor gezorgd heeft dat Israëlische militairen in het buitenland opgepakt kunnen worden wegens oorlogsmisdaden. Chikli noemde Abou Jahjah daarop een lid van Hezbollah en waarschuwde dat hij “zijn pieper in de gaten moet houden”, verwijzend naar de Israëlische massa-aanslag op Hezbollah-leden door piepers gelijktijdig te laten ontploffen.

Abou Jahjah laat weten de doodsbedreiging niet te laten passeren en een aanklacht in te dienen: “Iemand bedreigen is tegen de wet, of je nu een Israëlische minister bent of niet. Chikli verwees in zijn tweet duidelijk naar de executie van Libanese burgers. Dit komt van iemand uit de partij van Netanyahu. De situatie is ernstig.”

Volgens de Vlaamse nieuwssite Knack heeft Abou Jahjah al eerder warschuwingen ontvangen van de Belgische veiligheidsdiensten: “Ze adviseren om vaste routines te mijden, bepaalde apps te gebruiken en niet op restaurant te gaan. Dat is onmogelijk; ik ben leerkracht. Ik ben bedreigingen uit bepaalde hoek gewend, maar dit is van een ander niveau. Ondertussen ben ik bovendien vader. Dit raakt me emotioneel. Mijn activisme zal dit echter niet stoppen.”

De Israëlische woede komt voort uit de successen van Abou Jahjah’s stichting, de Hind Rajab Foundation, vernoemd naar het vijfjarige Palestijnse meisje dat in januari vorig jaar door Israëlische militairen werd vermoord. De stichting wil ervoor zorgen dat militairen niet wegkomen met hun oorlogsmisdaden, die vaak door de soldaten zelf worden bekend en gedeeld via sociale media. De Hind Rajab Foundation heeft naar eigen zeggen inmiddels 27 zaken lopen tegen individuele Israëlische militairen en één grote zaak tegen zo'n 1000 militairen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, zo meldt de NOS. Van de 27 zaken tegen individuen gaat het in 14 gevallen om soldaten die naast de Israëlische ook de Nederlandse nationaliteit hebben.