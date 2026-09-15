Israëlische mensenrechtenorganisatie: Israël werkt aan ‘elimineren van Palestijns leven’

Israël werkt aan het “elimineren van Palestijns leven op de Westelijke Jordaanoever”. Dat stelt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem. De organisatie baseert zich op meer dan tweeduizend getuigenissen die zijn verzameld in het rapport The Elimination Project.
NRC schrijft:
“Volgens de mensenrechtenorganisatie worden acties van Israëlische kolonisten, het leger en de staat nu vaak gepresenteerd als losstaande incidenten, maar zijn die incidenten onderdeel van een brede, gecoördineerde strategie die het Palestijnse leven op de Westelijke Jordaanoever onmogelijk moet maken.”
Volgens B’Tselem vindt de eliminatie van Palestijns leven plaats met verschillende middelen: geweld en intimidatie, bewegingsbeperkingen, economische wurging, sociale en politieke vernietiging, en etnische zuivering en territoriale inname.
“Beperkingen van de bewegingsvrijheid en economische wurging schaden het levensonderhoud, de sociale banden en het vermogen van Palestijnen om instellingen in stand te houden en deel te nemen aan het politieke leven. De daaruit voortvloeiende politieke en sociale schade verzwakt het vermogen van Palestijnen om hun rechten te verdedigen en hun banden met het land te behouden. Samen maken deze factoren de uitbreiding van de Israëlische controle over het gebied en de verdrijving van Palestijnen daaruit mogelijk; ze verscheuren gemeenschappen en vernietigen woningen, bestaansmiddelen, het collectieve geheugen en de geografische aaneengeslotenheid. Geweld is het voornaamste dwangmiddel dat het hele systeem mogelijk maakt en de werking ervan versnelt.”
B’Tselem stelt dat het ontmantelen van de Palestijnse samenleving op de Westelijke Jordaanoever in een stroomversnelling is geraakt na het aantreden van het huidige kabinet-Netanyahu in 2022. Na 7 oktober 2023 werden de aanvallen verder opgevoerd.
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