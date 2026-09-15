Israëlische mensenrechtenorganisatie: Israël werkt aan ‘elimineren van Palestijns leven’

“Beperkingen van de bewegingsvrijheid en economische wurging schaden het levensonderhoud, de sociale banden en het vermogen van Palestijnen om instellingen in stand te houden en deel te nemen aan het politieke leven. De daaruit voortvloeiende politieke en sociale schade verzwakt het vermogen van Palestijnen om hun rechten te verdedigen en hun banden met het land te behouden. Samen maken deze factoren de uitbreiding van de Israëlische controle over het gebied en de verdrijving van Palestijnen daaruit mogelijk; ze verscheuren gemeenschappen en vernietigen woningen, bestaansmiddelen, het collectieve geheugen en de geografische aaneengeslotenheid. Geweld is het voornaamste dwangmiddel dat het hele systeem mogelijk maakt en de werking ervan versnelt.”